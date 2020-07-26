Niğde’de minderli sinema günlerinde muhteşem final

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de minderli sinema günlerinde muhteşem final

İHA

Niğde Belediyesi ilgi gören 'Minderli Sinema Günleri'nde film gösterimlerini Kral Şakir Korsan Diyarı filmiyle noktaladı.

Niğde’de minderli sinema günlerinde muhteşem final

Niğde Belediyesi ilgi gören ‘Minderli Sinema Günleri'nde film gösterimlerini Kral Şakir Korsan Diyarı filmiyle noktaladı.
Ömer Halisdemir Meydanı’nda sinemaseverlere minderli sinema yaşatan Niğde Belediyesi, büyük ilgi gören film gösterimlerini Kral Şakir Korsan Diyarı filmiyle noktaladı. Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in de izleyenler arasında yer aldığı film, katılanlara keyifli anlar yaşattı. Başkan Özdemir, minderli sinema etkinliğine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Özdemir “Sözlerime başlamadan önce belediye personelimize ve emniyetimize teşekkür ediyorum. Fedakarca her akşam buradalardı. Günün erken saatlerinde başlayıp, akşam program bitene kadar fedakârca çalıştılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunuz için sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Çok şükür herhangi bir izdihama yol açmadınız, herhangi bir karmaşaya yol açmadan hep birlikte güzel bir gün geçirdik. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah gösterdiğiniz bu duyarlılıktan dolayı ilerleyen zamanlarda bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bugün sinema günleri etkinliğimiz sona eriyor fakat ilerleyen günlerde inşallah tekrar tiyatro günleri yapmayı düşünüyoruz. Geçen hafta Cumartesi günü Rafadan Tayfa Filmi vardı ve birçok çocuğumuzu mesafe kurallarından dolayı alana alamadık. Bu etkinliği bir kez daha tekrarlayacağız diye o gün çocuklara söz vermiştik. Bugün Kral Şakir filmi ile sözümüzü yerine getirmiş olduk ve sinema etkinliğimizi son gün Kral Şakir ile noktalıyoruz. İnşallah daha güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde hep birlikte buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyor ve Allah'a emanet ediyorum” dedi.
Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çok kıymetli Niğde Belediye Başkanı, çok kıymetli aileler, sevgili çocuklar, gençler ben de sizleri saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet en büyük alkışı gerçekten Niğde Belediye Başkanımız hak ediyor, çünkü burada yapılan etkinlik inanın Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisine gittiğimizde diğer milletvekilleri tarafından takdirle karşılanıyor. Örnek bir proje oldu, Niğdeliler de projelerin en güzeline layık. Başkanımızdan yeni projeler, çocuklarımızı mutlu edecek proje ile kavuşmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçinin traktörünü ve samanlarını yaktılar
YEREL HABERLER Çiftçinin traktörünü ve samanlarını yaktılar
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Gazeteciler ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X