Kurban kesim yerleri haricinde kurban kesenlere ceza

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Niğde’de Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yerlerin dışında ve kurban kesimine uygun olmayan yerlerde kurban kesenlere 351 TL ceza kesileceğini söyledi.

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması gereken kuralları içeren bir açıklama yapan Gençtürk, “Park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde satış ve kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 351 TL, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere toplu kesimler için 88.499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halindeise 2.199 TLcezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Şehirleşme ve apartman hayatının getirdiği kısıtlamalar sebebiyle, kurban kesimi çevre ve sağlık yönünden şehirlerde daha fazla önem kazanmıştır diyen Gençtürk; “ Sokaklar ve boş alanlarda fiziksel koşulları uygun olmayan kurban kesimlerinde çevre felaketine sebep olmamak için;Niğde Belediye Başkanlığınca aşağıda belirtilen yerlerde kurban kesimi yapılacaktır” dedi.

Kurban bayramında kurban kesim yerlerini de açıklayan Gençtürk; “ Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi (Hıdırlık Mevkii), Niğde Açık Cezaevi Mezbahanesi, Pazartesi Pazarı yanındaki Eski Köy Garajı, Efendibey Mahallesi Kapalı Pazar Yeri (Niğde Evleri Yanı),Yeşilburç Yolu üzerinde bulunan Kapalı Pazar Yeri, Özbelde Mevkii Kapalı Pazar Yeri, Afife Hanım Cami Yanı Eski Zahire Pazarı, Selçuk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve İlhanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde vatandaşlarımız kurbanlarını kesebilir” dedi.

Çevre Kirliliğine karşı önleyici tedbirlerinde alındığını ifade eden Gençtürk; “ Bayram süresince, kurbanların belirlenen şartlara uygun olarak kesilip kesilmediği, temizlik, sağlık ve dini kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetim yapmak üzere Belediye Başkanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurban kesim yerlerinde denetim yapılacaktır.Vatandaşlarımız umuma açık olmayan kendi bahçesinde, kendi özel otoparkında sağlık, çevre ve temizlik şartlarına uymak kaydıyla bu alanlarda kurban kesebileceklerdir. Ancak; Kesim yapılacak zeminin sızdırmazlığı sağlamalı, beton vb. malzemeli zeminler seçilmelidir.Kesimden çıkan işkembe ve sindirim kanalı içeriği gibi atıklar, yine sızdırmaz torbalarda toplanarak uzaklaştırılmalıdır. Kurban kesimlerinden kaynaklanan atıklar ve kan herhangi bir su kaynağına boşaltılmamalıdır.Usulüne uygun olarak yüzülen kurban derilerinin taşınması kan sızmayacak şekilde yapılmalı, usulüne uygun olarak tuzlanmalı ve yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmelidir. Kurban kesim yerleri, kan izi kalmayacak şekilde temizlenmeli, gerekli olduğunda kireçlenmelidir.” diye konuştu.

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tekrar tebrik eder, yukarıda belirtilen hususlara riayet ederek mağduriyet yaşamayacakları huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini dileriz” dedi.

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