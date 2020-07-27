Niğde'de Kurban Satış ve Kesim Alanı Bayrama Hazır

Niğde Belediyesi, Kurban Satış ve Kesim Alanında tüm hazırlıklarını tamamladı.

Niğde Belediyesi, vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Belediye, salgın hastalık nedeniyle ek tedbirler alarak, alanda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca yaşanması olası kazalara karşı alanda ambulans ve sağlık görevlilerini hazır bulunduracak.

Bu kapsamda vatandaşlar, Niğde Belediyesi Mezbahanesi (Hıdırlık Mevkii), Tarım Açık Cezaevi Mezbahanesi, Pazartesi Pazarı yanındaki Eski Köy Garajı, Yeşilburç Yolu üzerinde bulunan Kapalı Pazar Yeri, Özbelde Mevkii Kapalı Pazar Yeri, İlhanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Selçuk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Afife Hanım Cami Yanı Eski Zahire Pazarı’nda belirlenen kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kesebilecekler.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesim alanlarımız belirlenmiş durumda. Öncelikle kurban satış alanları ve çevresini temizleyerek, kullanım için hazır hale getirdik. Kurban Bayramında da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Kurban Bayramı öncesi ve bayram günü Veteriner, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin işlerinin başında olacak. Satış yerlerinde alıcıların uzun süre kalmamasının sağlanması ve ateş ölçümü yapılması gibi tedbirlerin uygulanması konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek ve en fazla üç kişinin 1,5 metre mesafe kuralına göre maske takarak kesim ve parçalama işlemi yapmasına müsaade edilecek” dedi.

Bayram süresince, kurbanların belirlenen şartlara uygun olarak kesilip kesilmediği, temizlik, sağlık ve dini kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetim yapmak üzere Belediye Başkanlığı, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurban kesim yerlerinde denetim yapılacak.

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