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Niğde'de Yetki Yine Eğitim-Bir-Sen’de

İHA

Memur Sen Niğde İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan; Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Orhan, eğitimde yetkili sendikanın yine Eğitim Bir Sen'de olduğunu açıkladı.

Niğde'de Yetki Yine Eğitim-Bir-Sen’de

Memur Sen Niğde İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan; Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Orhan, eğitimde yetkili sendikanın yine Eğitim Bir Sen'de olduğunu açıkladı.
Memur Sen Niğde İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan; Eğitim İş Kolundaki sendikalara ait yetki belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Orhan, eğitimde yetkili sendikanın yine Eğitim Bir Sen’de olduğunu açıkladı.
Niğde'de 2998 üye sayısıyla yetkilerini perçinleyip, yeniden yetkili sendika olduklarını ifade eden Orhan: “Her yıl Mayıs ayında yapılan Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları bu yıl pandemi nedeniyle Temmuz ayında yapıldı. Yapılan belirlemeler sonucunda Milli Eğitim’de 2 bin 756, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 242 üye sayımızla toplamda 2 Bin 998 üye sayısıyla Niğde genelinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda yetkili sendika Eğitim Bir Sen oldu” dedi.
Pandemi, işyeri ziyareti ve eğitim çalışanları ile buluşmamıza/yüz yüze görüşmemize mâni olsa da en yakın sendikanın iki buçuk katından daha fazla üye ile yetkimizi bir kez daha tescil ettirdik.
“Niğde’de yetkiyi güce çevirdik”
Niğde’de yetkiyi güce çevirdiklerini vurgulayan Orhan,“Yetki ve inanmışlığın gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bulunduğumuz yerden varacağımız yere doğru daha güçlü adımlarla ve kararlılıkla hükmün hakikatle buluşmasına etki ve eşlik edeceğiz. Bilgiden hikmete yol alacağız, fikirden hakikate yöneleceğiz, iradeyi eylemle taçlandıracağız; irfanla, insanca yeni bir yolculuğa çağıracağız. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkâmdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer alan, medeniyet değerlerimizi kendine rehber edinen, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele vererek kazanım üstüne kazanım sağlayan; mağdurların hak arama adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen Eğitim Bir Sen olarak, yeni üyelerle daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Elde ettiğimiz bu başarıda emeği geçen, gayret sarf eden şube yönetimimize,OHÜ Temsilciliğimize, ilçe temsilcilerimize, temsilcilerimizin şahsında yönetim kurulları, kadınlar komisyonları ve tüm işyeri temsilcilerimize, yeni ufuklardan, yeni umutlara olan yolculuğumuzda bize destek veren, emeği geçen görünmez kahramanlara,değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yetki Niğde'ye, eğitim camiamıza hayırlı olsun,hayırlı hizmetlere vesile olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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