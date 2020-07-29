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Üreticiler, büyükbaş kurbanlık satışından memnun

DHA

Üreticiler, büyükbaş kurbanlık satışından memnun


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de pandemiye rağmen büyükbaş kurbanlık satışları üreticiyi sevindirdi. Büyükbaş hayvan üreticisi Hasan Kilit, koronavirüsün büyükbaş kurbanlık satışlarını etkileyeceği konusunda ilk başta korku yaşadıklarını belirterek, "Korktuğumuz olmadı çok şükür. Beklediğimizin çok üzerinde satış yaptık" dedi.
Yen tip koronavirüs salgını nedeniyle büyükbaş kurbanlık üreticileri ilk başta tedirginlik yaşarken, beklenenin olmaması sevinç yarattı. Üretici Hasan Kilit, kurbanlık satışlarının tamamen bittiğini belirterek, "Beklediğimizin üzerinde bir satış yaptık. Vatandaşlarımız pandemi döneminde evde kalırken biz onlar için bu hayvanları yaylardan, pazarlardan toplayarak kurbana hazır hale getirdik" diye konuştu.
'KORKTUĞUMUZ OLMADI'
Satışlar hakkında bilgiler veren Kilit, "Pandemiden dolayı vatandaşlar büyükbaş hayvanda hisseye girmez ve daha çok küçükbaşa yönelirler diye korku yaşadık. Çünkü biz ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan satıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak satışlarımızı yaptık. Her yıl 80-100 hayvan satıyorsak bu yıl '40 tane satarız' diyorduk. Baktık satışlarımız güzel, sonradan hayvan getirdik. Korktuğumuz olmadı çok şükür. Beklediğimizin çok üzerinde satış yaptık. Fiyatlarda geçen yıla göre artış yok. Geçen yıl 6-7 bin liralık kurban bu yıl 7,5-8 bin liraya satıldı." dedi.
'VEKALET ALIP GELSİNLER'
Niğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz ise, büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının geçen sene 19-21 TL'yken bu sene 24-25 TL olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz: "Üreticiler olarak pandemi dönemini iyi atlattık. Geçen sene ile bu yıl arasında ufak bir fark var. Maliyetin bu kadar yükselmesine rağmen bu yıl bütçelerine göre vatandaşlar kurban alabildi. Biz Niğdeli üreticiler olarak her bütçeye uygun kurbanlıklar verebildik. Bu pandemi dönemini daha hafif atlatabilmemiz için vatandaşlarımızda fedakarlık bekliyoruz. 7 hissesi olan vatandaşlarımız kurbanlıklarını keserken 7´si birden gelmesin, en az 2 kişi vekalet alıp iki kişi gelmesini istiyoruz. 100 kişinin olması nerede, 5 kişinin olması nerede? Hepimizin sağlığı için bunlara önem vermemiz gerekir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-07-29 12:05:23

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