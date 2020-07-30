Eski eşini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınpederini yaralayan şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Niğde'de eski eşi Süheyla Yılmaz'ı (28) bıçaklayarak öldürüp, kayınvalidesi Meral ve kayınpederi Ahmet Yılmaz'ı yaraladıktan sonra kaçan ve bir süre sonra polis tarafından yakalanan Burak Kahraman, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Süheyla Yılmaz, Hacıbeyli köyünde toprağa verildi. Ahmet ile Meral Yılmaz'ın ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-07-30 17:16:50
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