Eski damadı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de, eski damadı tarafından bıçakla ağır yaralanan Ahmet Yılmaz, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

30 Temmuz tarihinde Şahsüleyman Mahallesi Cabbar Sokak'taki bir apartmanda Burak Kahraman, eski eşi Süheyla Yılmaz'ı (28) bıçaklayarak öldürmüş, eski kayın validesi Meral Yılmaz ve kayın babası Ahmet Yılmaz'ı ise ağır yaralamıştı.

Yoğun bakımda olan Ahmet Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.