Kaya düşmesiyle ayağı kırılan dağcının kurtarılma anları görüntülendi

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı Mine Kale'nin kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Arkadaşıyla birlikte dün Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkisinde üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma eğitmeni profesyonel dağcı Arif Öztürk, sevk edildi. Ekipler, yaralı Mine Kale'ye ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan Kale, hastaneye kaldırıldı. Dağcı Kale, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Dağcının askerler tarafından kurtarılma görüntüleri ise kameralara yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-08-10 14:51:18



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