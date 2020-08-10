Aamir Khan’a deri börk şapkası hediye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aamir Khan’a deri börk şapkası hediye edildi

İHA

Aamir Khan’a deri börk şapkası hediye edildi

Dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'la bir araya gelen 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan deri börk şapkası hediye etti.
Hindistan'da korona virüs yayılımı nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık dağı ve çevresinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'la bir araya gelen 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan deri oyuncu şapkası hediye etti. Soner Halisdemir ile bir süre görüşen Aamir Khan, hediye edilen şapkayı başına giyerek birlikte fotoğraf da çektirdi.
Soner Halisdemir, dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'ı Niğde'de görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Dünyaca ünlü bir film yapımcısı ve oyuncusu yarım kalan filmini Niğde'de çekecek. Bu Niğde için çok önemli bir gelişme. Niğde'nin dünyaya tanıtılmasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aamir Khan'ın bizde bıraktığı etki çok sıcak kanlı bir insan olduğudur. Aamir Khan'ın yarım kalan filmi Niğde'mizde çekilen ilk ulusal film olacak. Bu filmin bundan sonraki yeni filmler için bir başlangıç olmasını diliyorum. Niğde'miz için hayırlı olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bollywood yıldızı Aamir Khan'a, börk şapka hediyesi
YEREL HABERLER Bollywood yıldızı Aamir Khan'a, börk şapka hediyesi
Kaya düşmesiyle ayağı kırılan dağcının kurtarılma anları görüntülendi
YEREL HABERLER Kaya düşmesiyle ayağı kırılan dağcının kurtarılma ...
Yaralı dağcıyı askerler böyle kurtardı
YEREL HABERLER Yaralı dağcıyı askerler böyle kurtardı
Hastalıklara dayanıklı yerli ve milli patates çeşidi geliştiriliyor
YEREL HABERLER Hastalıklara dayanıklı yerli ve milli patates çeşidi ...
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimlerini Niğde'de tamamlayacak
YEREL HABERLER Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimlerini ...
Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de film çekecek
YEREL HABERLER Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de film çekecek
Kaya düşmesiyle ayağı kırılan dağcı, helikopterle kurtarıldı
YEREL HABERLER Kaya düşmesiyle ayağı kırılan dağcı, helikopterle ...
Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı
Eski damadı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski damadı tarafından bıçaklanan adam hayatını ...
Süheyla'yı öldüren eski kocanın ağır yaraladığı eski kayınpederi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Süheyla'yı öldüren eski kocanın ağır yaraladığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X