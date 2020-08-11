Niğde'de otomobil takla attı: 2 yaralı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücüsü ağır, yanındaki kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında NiğdeBor yolu Kampüs Kavşağı'nda meydana geldi. Mevlüt T. (35) yönetimindeki 42 ACL 222 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mevlüt T. ve hafif yaralı Ayşe T. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mevlüt T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Ayşe T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-08-10 23:50:36



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