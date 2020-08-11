Güreş kampında bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı



Ercan ATA Andaç ARSLANPAY / NİĞDE (DHA) Türkiye Güreş Federasyonu´na bağlı Niğde Demirkazık'ta bulunan Gençler Kadın Milli Takım kampında bir kadın sporcuda Kovid-19 virüsü çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı´nın talimatı ile başlayan kamplarda Güreş Federasyonu´nun almış olduğu önlemler sayesinde Kovid-19 virüsü taşıyan bir kadın sporcunun diğer sporculara virüs bulaştırması engellendi. 5 Ağustos 2020 tarihinde başlayan Gençler Kampı öncesi Güreş Federasyonu tüm önlemleri alarak, kampa katılan tüm sporcuları Kovid-19 testine aldı. İlk testlerin negatif çıkmasının ardından federasyonun kampta görevlendirdiği doktor, bir sporcunun ateşinin yüksek olması üzerine, kadın sporcu tekrar Kovid-19 testine aldı. İkinci testi pozitif çıkan kadın sporcu karantina altına alındı. İki gündür karantina altında olduğu belirtilen sporcunun, sağlık durumunun iyi olduğu ve 3 gün sonra tekrar Kovid-19 testine alınacağı belirtildi.

FEDERASYON TÜM ÖNLEMLERİ ALDI

Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, doktorun verdiği bilgiler doğrultusunda tüm önlemleri alarak sporcunun temas ettiği 4 arkadaşını da önlem olarak kontrol altına aldı. Toplam 40 kişinin bulunduğu kampta 14 gün karantina uygulanacak. Öte yandan, diğer sporcuların ve kampta bulunan kişilerde virüse rastlanmadığı öğrenildi. DHA-Spor Türkiye-Niğde Ercan ATA Andaç ARSLANPAY

2020-08-10 23:56:50



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