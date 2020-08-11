Üniversitede sadece ilk 3'e girenler, mezuniyet coşkusu yaşadı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi, bu yıl 3 bin 166 mezun verirken, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen mezuniyet törenine üniversitenin farklı fakültelerinde ilk 3'e giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musin Kar, her yıl yeni mezun öğrencilerinin tamamının katıldığı ve coşkuyla kutladıkları mezuniyet törenini bu yıl biraz hüzünlü bir şekilde kutladıklarını kaydetti. Hedeflerinin kentin sosyal ekonomik ve kültürel dinamiklerinden aldıkları güçle üniversiteyi ülkenin saygın yüksek öğretim kurumlarından biri haline getirmek olduğunu belirten Kar, "Devletimizin sağladığı fiziki, teknolojik ve beşeri imkanlarla öğrencileri hayata en iyi şekilde hazırladık. Hayat yolunda koşar adımlarla ilerlerken öğrencilerimiz üniversitemizin gururu olacak" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Mezun olan öğrenciler için bir dönem bitti ve yeni bir döneme başlıyor. Aldıkları diploma ve bilgilerin üzerine sürekli koymaları gerekiyor. Dünyada ve Türkiye´de rekabet koşulları artıyor, dolayısıyla her zaman kendini geliştirmeliler ve hayata kendilerini en iyi şekilde hazırlamalıları. Bunu yaptıkları takdirde de hedeflerine ulaşacaklarına inancım tamdır" diye konuştu.

İLK 3'E GİRENLER KEPLERİNİ ATTI

Konuşmaların ardından bölümlerinde ilk 3'e giren mezun öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi, bölüm birincilerinin kütüklere plaka çakması ile devam eden tören, keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-08-11 18:24:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.