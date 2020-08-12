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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cephanelik gibi işyeri

İHA

Cephanelik gibi işyeri

Niğde’de bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çok sayıda av tüfeği, tabanca, şarjör ve mühimmat ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbaratı değerlendirerek bir iş yerine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramalarda 9 av tüfeği, 9 tabanca, 13 namlusu değiştirilmiş tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 41 tabanca şarjörü ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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