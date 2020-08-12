24 tabancayla yakalandı; kurusıkıları kurşun atabilecek hale getiriyordu

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Adnan ÇELEBİAli KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de evinin altındaki torna atölyesinde kurusıkı tabancaları, kurşun atabilen tabancalara dönüştürdüğü belirlenen Nuh B. (73), gözaltına alındı. Operasyonda, 24 tabanca ve 17 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Divarlı Kasabısı'nda Nuh B.´nin (73), evinin altındaki torna atölyesinde kurusıkı tabancaları, kurşun atabilen tabancalara dönüştürdüğü ihbarını aldı. Ekipler, atölyeye yaptığı baskında, 13´ü namlusu değiştirilmiş, 6´sı kurusıkı toplam 24 tabanca, 17 av tüfeği, 41 şarjör, 133 fişek ile silah tamirinde kullanılan malzeme ele geçirdi. Nuh B. ile birlikte yaşadığı Döndü K. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-08-12 10:50:01



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