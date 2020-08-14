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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde´den 6 ülkeye kurutulmuş domates ihracatı  

DHA

Niğde´den 6 ülkeye kurutulmuş domates ihracatı  


Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde üretilen ve kurutulan domatesler, Ege Bölgesi'nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Kadana ve Amerika´ya ihraç ediliyor.
Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, kentte 25-30 bin dekar alanda domates üretimi yapıldığını bildirdi. Bir üretim tesisini ziyaret eden Baş, "Ülkemizde 40 bin ton kurutulmuş domates, bunun karşılığı 600 bin ton yaş üretim yapılıyor. Ortalama en önemli ihraç kalemlerinden bir tanesi. Yüzde 90 üzeri ihracata gidiyor, 100 milyon dolara yakın ihracat geliri var. Kentimizde ise 250 bin tona yakın domates üretimi gerçekleşiyor. 25-30 bin dekar arasında üretim yapılıyor. Normalde 'yetişmez' denilen sahada, üreticimiz alın terini dökerek, kıraç arazide domates üretimi yapıyor" dedi.
6 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Domatesleri 6 ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden üretici Ahmet Bulşan ise, "Kuru domates işinin merkez üssü Ege Bölgesi. Yıllardır Ege'ye taze sebze yolladık. Bundan sonra bu bölgede domates yetiştirerek, kurutup iç ve dış piyasaya göndereceğiz. 500 dekar alanda kurutma yapıyoruz. 30 bin ton taze domates işleyeceğiz. 2 bin ton kuru domates çıkaracağız. Ege Bölgesi haricinde İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Kadana ve Amerika´ya ihraç ediyoruz´´ diye konuştu.-GÖRÜNTÜDHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-08-14 15:16:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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