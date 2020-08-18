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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde´de erkenci lahana hasadı başladı

DHA

Niğde´de erkenci lahana hasadı başladı


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE'de elma ve patates üretiminden sonra yaygın olarak ekimi yapılan erkenci lahananın hasadı başladı. Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, "2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 118 bin 593 ton rekolte elde edilmişti, 2020 yılında 18 bin 870 dekar alanda ekim yapıldı, 129 bin 660 ton rekolte bekliyoruz" dedi.
Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğun olarak üretilen lahana, tarlada tanesi 2 ile 2,5 TL arasında satılıyor. Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, Samsun'dan sonra en çok lahana yetiştiren kent olduklarını belirterek, "Lahana bölgemizde diğer kentlere göre erkenci yetişiyor. Ayrıca güzel tarafı iklim ve toprak şartları nedeniyle kademeli hasat yapılabiliyor. Bu sürede piyasaya uzun süreli ürün gönderiliyor" diye konuştu.
'REKOLTE YÜKSEK'
Rekoltenin önceki yıllara oranla arttığını, Türkiye´nin lahana ihtiyacının yüzde 22´sinin Niğde´den karşılandığını ifade eden Önal, "Kentimizde 2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 118 bin 593 ton rekolte elde edildi. 2020 yılında 18 bin 870 dekar alanda ekim yapıldı, 129 bin 660 ton rekolte bekliyoruz. Rekoltemiz geçtiğimiz yıllara oranla daha yüksek. İlimiz lahana üretiminde Türkiye´de geçtiğimiz yıllarda ikinci sırada yer alıyordu. 2019 yılında lahana üretiminde Türkiye´de birinci sırada yer aldık" dedi.
Bu yıl doğal afetten lahanaların zarar görmediğini söyleyen Önal,  kışlık lahananın ise 2,5 ile 3 TL arasında satıldığını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2020-08-18 09:05:55

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