Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

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Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil telefon direği ve duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Kayardı Bağları Beşiktaş Durağında meydana geldi. H.T (65) yönetimindeki 01 BLD 57 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu telefon direği ve bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan direk otomobilin üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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