Kale Projesinde hak sahipleri ile görüşme yapılmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kale Projesinde hak sahipleri ile görüşme yapılmaya başladı

İHA

Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi kapsamında Kale Mahallesi'nde TOKİ irtibat bürosu hizmete başladı.

Kale Projesinde hak sahipleri ile görüşme yapılmaya başladı

Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi kapsamında Kale Mahallesi’nde TOKİ irtibat bürosu hizmete başladı.
Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi içerisinde bulunan mülkiyet sahipleri, Niğde Kalesinde yeni hizmete açılan irtibat bürosuna randevuyla giderek TOKİ ile Kentsel Dönüşüm uzlaşma görüşmeleri yapabilecek.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde’nin yıllardır beklediği Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi çalışmalarının başladığını açıkladı.
Kale’deki TOKİ irtibat bürosuna giderek incelemelerde bulunan Başkan Emrah Özdemir; “Niğde Kalesi'nde bizim hayalimiz olan bir projemiz vardı. 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle TOKİ ile ortak yürüttüğümüz bu projemizde vatandaşlarla görüşmek için büromuzu kurduk. Bugün itibariyle de büromuz faaliyette, güzel haberler alıyoruz 8 tane hak sahibi ile ilk günden anlaştık. Bu tür projelerde hak sahipleriyle anlaşmak biraz zaman alabiliyor ama Kale projemiz bizim Yıllardır beklenen ve Niğde'nin özlediği bir projeydi, Allah'a şükürler olsun görüşmelerimize çok sağlıklı bir şekilde ilk günden itibaren devam ediyoruz. Yaklaşık 30003500 hak sahibi ile 3 ay içerisinde birebir görüşeceğiz. Hedefimiz 3 ay içerisinde bu görüşmeleri tamamlayıp gereken kamulaştırmaları ya da takas işlemlerini yapmak. Kaledeki yıllardır özlemle beklediğimiz koruma ve yenileme alanı projemizi de 2021 yılı bahar ayında da ilk kazmasını vurarak başlamış olacağız” dedi.
Başkan Özdemir açıklamasını şu cümlelerle noktaladı. “Şehrimiz için çok önemli bir proje, Niğde'nin kaderini değiştirecek bir proje olarak görüyorum. Yıllardır özlem duyduğumuz bir projeydi Allah'a şükürler olsun pandemi demeden herhangi bir bahane üretmeden TOKİ ile birlikte yürütüyoruz ve çok da güzel hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugüne kadar emeği geçen belediyedeki arkadaşlarımız, TOKİ Başkanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Milletvekillerimiz, tabii ki en başta da bu alanı Resmi Gazete’de koruma ve yenileme alanı ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına halkımız adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Projemizin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de 4 sanayi için arsa tahsis edildi
YEREL HABERLER Niğde'de 4 sanayi için arsa tahsis edildi
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil duvara ...
Niğde’de Bankalar Caddesinde Park Yasağı Kaldırıldı, Parkomat Getirildi
YEREL HABERLER Niğde’de Bankalar Caddesinde Park Yasağı Kaldırıldı, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X