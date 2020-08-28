Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı 

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

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ALI KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Niğde Başkan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Başkan Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla..." DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-08-28 20:47:21



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