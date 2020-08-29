İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi, güvenlik fileleri kurtardı

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Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de dengesini kaybederek, çalıştığı inşaatının 14'üncü katından aşağıya düşen işçi Gökhan Atmaca (31), binanın 11'inci katında bulunan güvenlik filelerine takılarak hayatta kaldı.

Olay, kent merkezindeki 75. Yıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı bir apartman inşaatının en üst katında meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Gökhan Atmaca, 14´üncü kattan aşağıya düşerken, 11'inci katta bulunan güvenlik filelerine takıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine inşaat alanına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, filelerin yırtılma ihtimaline karşı apartmanın altına cankurtaran hava yastığı yerleştirdi. İtfaiye aracından 14'üncü kata uzatılan merdiven sayesinde filelerden kurtarılan Atmaca, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Gökhan Atmaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-08-29 12:35:43



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