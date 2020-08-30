Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.
Niğde Belediye Başkanı Özdemir Mesajında; “Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de kazanılan zafer Türk Milleti'nin yeniden dirilişidir. 30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Türk Milleti, 30 Ağustos Büyük Zaferi ile insanlığa, insanca yaşamanın ancak özgür, bağımsız ve egemen bir millet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini verirken, bu uğurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazır olduğunu da göstermiştir. Onurla, kıvançla yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasında en önemli etken Türk Milleti'nin kendisine olan güveni ve inancıdır. Bağımsızlığımızın ölümsüz bir anıtı olan bu zafer, Türk Milleti kudret ve kahramanlığının bir göstergesi olmakla kalmamış birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük ve sarsılmaz olduğunu da ortaya koymuştur. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferi armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aladağlar film yapımcılarının gözdesi oldu Aamir Khan'ın Aladağlarda'ki film kararı sonrasında bir macera filmi çekiliyor
YEREL HABERLER Aladağlar film yapımcılarının gözdesi oldu Aamir ...
Aladağlar´da film çekimleri başladı
YEREL HABERLER Aladağlar´da film çekimleri başladı
İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi, güvenlik fileleri kurtardı
YEREL HABERLER İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi, güvenlik ...
Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ağaçlara astılar
YEREL HABERLER Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ...
Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı 
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif ...
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir korona virüse ...
Niğde’de korona virüs vakaları arttı, Vali uyardı Niğde’de Valisi Yılmaz Şimşek: "Ağustos ayında vakalar yükseldi, toplam vefat 30’a yükseldi"
YEREL HABERLER Niğde’de korona virüs vakaları arttı, Vali ...
Niğde'de fasulye hasadı
YEREL HABERLER Niğde'de fasulye hasadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X