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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami kapısındaki taşa işlenmiş taçlı kadın başı silüeti ilgi görüyor

DHA

Cami kapısındaki taşa işlenmiş taçlı kadın başı silüeti ilgi görüyor


Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de Selçuklu döneminde beyin kızına aşık olan taş ustasının aşkını cami kapısına işlediği Alaaddin Camii'ndeki taçlı kadın başı silüeti görenlerin ilgisini çekiyor.
Kent merkezindeki Niğde Kalesi içinde yer alan Alaaddin Camii, 797 yıldır canlılığını koruyor. Güneş ışınlarının belirli bir açıyla caminin kapısına vurduğunda cami kapısındaki taş işlemelerin oyuntu ve çıkıntılarında ışık ve gölgeler vasıtasıyla belirginleşen taçlı, örgülü saçları yanlarından sarkan, boynunda takıları olan genç kadın görüntüsü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Tarihçi Habib Aykaç, kentte Anadolu Selçuklu döneminden kalmış birçok eserin bulunduğunu belirterek, Alaaddin Camii'nin bunlardan birisi olduğunu söyledi. Caminin 1223 yılında inşa edildiğini belirten Aykaç, "Alaaddin Keykubat dönemi Anadolu Selçuklu dönemi için en parlak dönem. Anadolu Selçuk Devleti'nin Anadolu'yu payındır hale getirmiş olduğu bir dönem. Her tarafta kervansarayların, camilerin, kümbetlerin yapılmış olduğu zamanlar. Bu caminin ustalarına ve mimarlarına baktığımız zaman üstat Sıddık ve kardeşi Gazi bu camiyi yapıyorlar. Kesme taşlar kullanılmış, giriş kapılarının etrafı süslemeli şeklinde yaptırılmış. Üst kısımda 3 tane kümbet yapılmış. Selçuklu mimarisinde çok fazla kümbet göremezsiniz ama bu caminin üzerinde 3 tane kümbet var" dedi.
'TURİZME KATKISI OLAN ÖNEMLİ ESERLERDEN BİRİ'
Caminin giriş kapısındaki silüetle ilgili bilgiler aktaran Aykaç, "Burayla ilgili anlatılan önemli bir efsane var. Genellikle saat 9.30 ile 11.00 arasında taç başlı silüet beliriyor. Rivayete göre bu camiyi yapan mimarlardan biri dönemin Niğde Sancak Beyi olan Zeyneddin Başer´in kızına aşık olduğu söyleniyor. Başka bir rivayette ise Alaaddin Keykubat´ın kızına aşık olduğu söylenir. Kendisi bir usta. Diğer tarafta bir sancak beyinin kızı var. Kızla evlenmesi çok zor. Kıza olan aşkını, sevgisini bu caminin giriş kapısına yansıtmış. Kızın silüeti oraya nakşetmiş. Bu gölgelendirme Türkiye´de iki yerde var. Biri burada, diğeri Divriğ Ulu Camii'nde var. Orada da bir insan silüeti görünüyor. Bu anlamda Niğde´nin turizmine katkısı olan, önemli tarihi eserlerden bir tanesidir. Herkesi Niğde´ye davet ediyoruz. Tarih turizmi adına, Selçuklu dönemine ait bilgiler edinebilecekleri önemli yerlerden bir tanesidir" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-08-30 11:06:45

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