Su kuyusunda mahsur kalan köpek, 3'üncü günde kurtarıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'de, 3 gün önce düştüğü 25 metrelik su kuyusunda mahsur kalan av köpeği, AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp, sahibine teslim etti.

Merkez Ağçaşar köyünde yaşayan Abdullah Eravcı'nın 3 gün önce av köpeği kaydoldu. Eravcı, yaptığı arama sonucu köpeğini 25 metrelik su kuyusunda buldu. Köpeği kendisi kurtaramayan Eravcı, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, köpeği kuyudan kurtararak, sahibine teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-09-01 13:27:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.