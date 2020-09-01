Su kuyusunda mahsur kalan köpek, 3'üncü günde kurtarıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'de, 3 gün önce düştüğü 25 metrelik su kuyusunda mahsur kalan av köpeği, AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp, sahibine teslim etti.
Merkez Ağçaşar köyünde yaşayan Abdullah Eravcı'nın 3 gün önce av köpeği kaydoldu. Eravcı, yaptığı arama sonucu köpeğini 25 metrelik su kuyusunda buldu. Köpeği kendisi kurtaramayan Eravcı, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, köpeği kuyudan kurtararak, sahibine teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-09-01 13:27:44
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