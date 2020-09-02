Niğde’de hastanelerde acil ameliyatlar dışında ameliyat yapılmayacak Niğde'de tedavi gören 170 hasta var

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korona virüs (Covid19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın, vatandaşlardan acil olmayan, ötelenebilecek hastalıkları için hastaneye gelmemelerini istedi. Günaydın, acil olmayan ameliyatlara ara verdiğini ve polikliniklerde kısıtlamalara gidildiğini belirterek: “Bu şekilde hareketliliği azaltmayı amaçlıyoruz. Halkımızdan beklentimiz acil olmayan ötelenebilecek hastalıkları için hastaneye gelmemelerini istiyoruz, bu konuda anlayış ve destek bekliyoruz. Acil ve takip gerektiren hastalıkları varsa yardımcı olacağız. Özellikle acil olmayan hastaların acile başvurmamaları gerekiyor. İldeki hareketliliğin kesinlikle azalması lazım. Hastaneye gereksiz çok başvuru var. Bu başvurular aile hekimlikleri tarafından da çözülebilir. Özellikle bu dönemde hastanelerin gereksiz meşgul edilmemesi çok önemlidir. Vatandaşlarımızdan anlayış göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ise, Niğde ve ilçelerinde PCR testi yapıldığını belirterek, Niğde'de 170 pozitif vakanın hastanede yatarak tedavi gördüğünü söyledi. Koç: “Kurallara uyulduğu zaman çok sorun yaşanmıyor. Ama kurallara uyulması konusunda kısmi anlamda sıkıntılar var. Bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Dolayısıyla tedbirleri de elden bırakmamamız gerekiyor. Salgını kontrol etmek bizlerin elinde. Herkes kurallara uyduğu zaman salgın kontrol altında olacak. Örnek olarak kurallara uygun düğün yapılabilir, kurallara uygun oynanabilir ve kurallara uyarak eğlenebiliriz. Bu çok zor değil. İnsanlar iki metre mesafe koyarak da 'erik dalı' oynayabilir. Herkesin toptan kurallara uyacağı bir ortam oluşturabilirsek sorun da kendiliğinden bitmiş olacak. Şu anda Niğde'de 170 hasta yatarak tedavi görmektedir. Özellikle yaşlılar kurallara daha hassasiyet gösteriyor. Gençlerden de bunu bekliyoruz. Hayatı biraz yavaşlatmamız lazım. Kurallara uyulmadığı takdirde hep diken üstünde yaşayacağız”

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