Hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkındaki otomobilin içinde Hamdi Kıran (54) ölü bulundu.

Hastanenin acil girişi yakınlarında bulunan otoparkta otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu cesedin Hamdi Kıran'a ait olduğu saptandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kıran'ın cesedi ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.FOTOĞRAFL IDHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-09-02 18:32:40



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