Aladağlar´da kayalıklarda mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de rotasını kaybedince kayalıklarda mahsur kalan dağcı Kağan Battal (27), AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çamardı ilçesi Aladağlar bölgesi Narpız Vadisi'nde rotasını kaybeden dağcı Kağan Battal, kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve Çamardı JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler dağcıyı mahsur kaldığı kayalıklardan kurtararak güvenli bölgeye indirdi. Dağcının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-09-02 21:25:38
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