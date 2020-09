Belediye-İş Sendikası, Gülnar Belediyesi'nden işçiler için rekor zam aldı

Belediyeİş Sendikası, Mersin Gülnar Belediyesinde rekor zam alarak işçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Belediyeİş Sendikası ile Mersin Gülnar Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı. Belediyeİş Sendikası Niğde Bölge Başkanı Yusuf Karaca, yaptığı Toplu İş Sözleşmeleri ile işçilere umut olmaya devam ediyor. Gücüne güç katarak bölgede büyük hâkimiyet sağlayan Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf karaca son olarak Mersin Gülnar Belediyesi ile Toplu İş Sözleşmesi imzalayarak Mersinde rekor zam almayı ve üyelerinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Mersin Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Belediye binasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesine Mersin Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Sendika Disiplin Kurulu Başkanı Zeynep Şen, Sendika Baş Temsilcisi Uğur Kasap, Sendika Temsilcileri Ayşe Şimşek ve Emre Sağ katıldı.



Sosyal Haklarda yüzde 50’lere Varan Zam

Göreve geldiği günden bugüne kadar işçi ve emekçinin arkasında dimdik durarak işçi ve emekçi için elinden gelenin fazlasını yapmaya söz veren Belediyeİş Sendikası Niğde Bölge Başkanı Yusuf Karaca, Gülnar Belediyesi ile yapılan sözleşmede yüzde 35 ila yüzde 50 arası zam, sosyal haklarda ise yüzde 50’lere varan zamların yer aldığını belirtti. Sözleşmenin 2 yıllık olduğunu söyleyen Başkan Karaca yaptığı açıklamada; “Bir Toplu İş Sözleşmesini daha işçinin lehine sonuçlandırmanın haklı onuru ve gururunu yaşıyoruz. Her iki tarafı da memnun eden bir sözleşmeye imza atmış bulunmaktayız. Yapılan sözleşme ile işçilerimizin maaşlarında ve sosyal haklarında önemli derecede iyileştirmeler yapıldı. Sendikamız bünyesinde olan her işçi kardeşimizin hak ve hukuklarını gözeterek, en iyi koşullarda çalışmasını sağlamak için onurlu mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Toplu İş Sözleşmemizdeki amacımız, insanca yaşanabilir bir ücret almaktır. Bizlerin tek çabası hakkımız olan alın terimizin karşılığını alabilmektir. Toplu İş Sözleşmeleri alın terimizin karşılığını alma noktasında çok önemlidir. İşçilerimizin alın teri kutsaldır. Sendikal mücadelemizin ve sendikal anlayışımızın emek ve alın teri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çok şükür ki bizlere inanıp güvenen işçi kardeşlerimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin arkasında dimdik durarak sendikal mücadelemizi vermeye, hak ve hukuklarını gözeterek sonuna kadar savunmaya devam ettik. Bugün burada işçi ve emekçi kardeşlerimizin yüzündeki mutluluğun, memnuniyetin sebebi olabildiysek, Belediyeİş ailesi olarak görevimizi layıkıyla yerine getirmişiz demektir. Sözleşme süresince olumlu ve anlayışlı tutum sergileyen, işçi ve emekçinin her zaman yanında olduğunu bizlere bir kez daha gösteren Mersin Gülnar Belediye Başkanı Sayın Alpaslan Ünüvar’a Sendikam ve üyelerim adına teşekkürler eder, sonsuz şükranlarımı sunarım. Toplu İş Sözleşmemiz her iki tarafa da Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Mersin Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar güzel bir sözleşme olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

“Her iki tarafı da memnun eden bir sözleşmeye imza atmış bulunmaktayız. İşçilerimizin haklarını korumak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Onlar için iyi bir kazanım oldu. Görüşmeler sırasında belirlediğimiz oran, belediyemizin imkânları dâhilindeki en üst orandır. İnşallah, ilerleyen zamanlarda daha iyi sözleşmelere imza atarız. Biz her zaman emeğin, emekçinin yanındayız. Toplu iş sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.