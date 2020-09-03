Belediye-İş Sendikası, Gülnar Belediyesi'nden işçiler için rekor zam aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye-İş Sendikası, Gülnar Belediyesi'nden işçiler için rekor zam aldı

İHA

Belediye-İş Sendikası, Gülnar Belediyesi'nden işçiler için rekor zam aldı

Belediyeİş Sendikası, Mersin Gülnar Belediyesinde rekor zam alarak işçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Belediyeİş Sendikası ile Mersin Gülnar Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı. Belediyeİş Sendikası Niğde Bölge Başkanı Yusuf Karaca, yaptığı Toplu İş Sözleşmeleri ile işçilere umut olmaya devam ediyor. Gücüne güç katarak bölgede büyük hâkimiyet sağlayan Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf karaca son olarak Mersin Gülnar Belediyesi ile Toplu İş Sözleşmesi imzalayarak Mersinde rekor zam almayı ve üyelerinin yüzünü güldürmeyi başardı.
Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Mersin Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Belediye binasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesine Mersin Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Sendika Disiplin Kurulu Başkanı Zeynep Şen, Sendika Baş Temsilcisi Uğur Kasap, Sendika Temsilcileri Ayşe Şimşek ve Emre Sağ katıldı.

Sosyal Haklarda yüzde 50’lere Varan Zam
Göreve geldiği günden bugüne kadar işçi ve emekçinin arkasında dimdik durarak işçi ve emekçi için elinden gelenin fazlasını yapmaya söz veren Belediyeİş Sendikası Niğde Bölge Başkanı Yusuf Karaca, Gülnar Belediyesi ile yapılan sözleşmede yüzde 35 ila yüzde 50 arası zam, sosyal haklarda ise yüzde 50’lere varan zamların yer aldığını belirtti. Sözleşmenin 2 yıllık olduğunu söyleyen Başkan Karaca yaptığı açıklamada; “Bir Toplu İş Sözleşmesini daha işçinin lehine sonuçlandırmanın haklı onuru ve gururunu yaşıyoruz. Her iki tarafı da memnun eden bir sözleşmeye imza atmış bulunmaktayız. Yapılan sözleşme ile işçilerimizin maaşlarında ve sosyal haklarında önemli derecede iyileştirmeler yapıldı. Sendikamız bünyesinde olan her işçi kardeşimizin hak ve hukuklarını gözeterek, en iyi koşullarda çalışmasını sağlamak için onurlu mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Toplu İş Sözleşmemizdeki amacımız, insanca yaşanabilir bir ücret almaktır. Bizlerin tek çabası hakkımız olan alın terimizin karşılığını alabilmektir. Toplu İş Sözleşmeleri alın terimizin karşılığını alma noktasında çok önemlidir. İşçilerimizin alın teri kutsaldır. Sendikal mücadelemizin ve sendikal anlayışımızın emek ve alın teri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çok şükür ki bizlere inanıp güvenen işçi kardeşlerimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin arkasında dimdik durarak sendikal mücadelemizi vermeye, hak ve hukuklarını gözeterek sonuna kadar savunmaya devam ettik. Bugün burada işçi ve emekçi kardeşlerimizin yüzündeki mutluluğun, memnuniyetin sebebi olabildiysek, Belediyeİş ailesi olarak görevimizi layıkıyla yerine getirmişiz demektir. Sözleşme süresince olumlu ve anlayışlı tutum sergileyen, işçi ve emekçinin her zaman yanında olduğunu bizlere bir kez daha gösteren Mersin Gülnar Belediye Başkanı Sayın Alpaslan Ünüvar’a Sendikam ve üyelerim adına teşekkürler eder, sonsuz şükranlarımı sunarım. Toplu İş Sözleşmemiz her iki tarafa da Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Mersin Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar güzel bir sözleşme olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;
“Her iki tarafı da memnun eden bir sözleşmeye imza atmış bulunmaktayız. İşçilerimizin haklarını korumak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Onlar için iyi bir kazanım oldu. Görüşmeler sırasında belirlediğimiz oran, belediyemizin imkânları dâhilindeki en üst orandır. İnşallah, ilerleyen zamanlarda daha iyi sözleşmelere imza atarız. Biz her zaman emeğin, emekçinin yanındayız. Toplu iş sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski hükümlü, hibe desteğiyle işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Eski hükümlü, hibe desteğiyle işinin patronu oldu
Rotasını kaybettikten sonra mahsur kalan dağcı kurtarıldı
YEREL HABERLER Rotasını kaybettikten sonra mahsur kalan dağcı ...
Aladağlar´da kayalıklarda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
YEREL HABERLER Aladağlar´da kayalıklarda mahsur kalan dağcı ...
Hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER Hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu
Hastane bahçesinde otomobilin içerisinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde otomobilin içerisinde ölü bulundu
Niğde’de hastanelerde acil ameliyatlar dışında ameliyat yapılmayacak Niğde'de tedavi gören 170 hasta var
YEREL HABERLER Niğde’de hastanelerde acil ameliyatlar dışında ...
Su kuyusunda mahsur kalan köpek, 3'üncü günde kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusunda mahsur kalan köpek, 3'üncü günde ...
Niğde Barosu Adli yıl açılışı için Atatürk anıtına çelenk koydu
YEREL HABERLER Niğde Barosu Adli yıl açılışı için Atatürk anıtına ...
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri'den yeni adli yıl mesajı
YEREL HABERLER Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri'den yeni adli ...
Niğde'de 3 gündür su kuyusunda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Niğde'de 3 gündür su kuyusunda mahsur kalan köpeği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X