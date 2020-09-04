Niğde Valisi Şimşek: “Pozitif olduğunu bile bile dışarı çıkıyorsa gereğini yapacağız, savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız” Niğde'de korona virüs denetimleri yapıldı

Korona virüs denetimlerine katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Pozitif olduğunu bile bile dışarı çıkıyorsa, korona virüsü başkalarına da bulaştırıyorsa bunun hakkında gereğini yapacağız, savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşların ve esnafların yoğun olduğu Yeni Çarşı, Perşembe Pazarı civarı, El Hacı Mahmut ve Paşakapı Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimler sonrası açıklamada bulunan Şimşek, “Pozitif olan vatandaşların kesinlikle ve kesinlikle evlerinden çıkmaması gerekiyor. Bu aslında bir insan hakları ihlali olduğu gibi bir de insanlık suçudur. Pozitif olduğunu bile bile dışarı çıkıyorsa, korona virüsü başkalarına da bulaştırıyorsa bunun hakkında gereğini yapacağız, savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız. Kesinlikle testi pozitif çıkan vatandaşlar evde kalsınlar, çıkmasınlar" dedi.

Vali Şimşek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde olduğu gibi de vaka sayılarında ciddi artış var, paralel olarak ölüm sayıları da arttı. Bu işin şakası yok. Belirlenen kurallara vatandaşlarımızın uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız maske kullanımına mutlaka dikkat etsinler, hijyen ve sosyal mesafeye kesinlikle uysunlar istiyoruz. Esnaflarda çok fazla eksikli yok kurallara uyuyorlar. Maske kullanımında sorun yok vatandaşımız maskeyi kullanıyor. Bu kurallara uyduğumuz takdirde bu salgının önüne geçebileceğiz."

Vali Şimşek, denetimlerinde dezenfektan ve 14 kural afişleri bulunmayan esnafları uyararak, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgi verdi.

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