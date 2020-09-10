Niğde’de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

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Niğde’de covid19 tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanların KYK yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Niğde Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayıp karantina ihlali yapan vatandaşlarımız, yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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