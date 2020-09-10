Niğde Emniyetinden sokak satıcılarına yönelik operasyon

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda sokak satıcısı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 163,94 gram ağırlığında sentetik kannabinoid/bonzai maddesi, 11 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına şahıslar adliyeye sevk edildi.

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