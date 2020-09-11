Niğde’de karantina kurallara uymayan polise 900 lira ceza kesildi

Niğde’de korona virüs kurallarına uymayan polis memuruna 900 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru B.G. testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındı. Evde karantina uygulamasında olması gerek polis memuru Bor TOKİ mevkiinde uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı. B.G’ye meslektaşları karantina şartlarına aykırı şekilde hareket ettiği için 900 TL idari para cezası uyguladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.