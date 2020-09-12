Niğde'de mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de rotalarını kaybedince kayalıklarda mahsur kalan 8 dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çamardı ilçesi Aladağlar bölgesi Eznevit mevkisinde dün rotasını kaybeden 8 dağcı, sarp ve kayalık bir bölgede mahsur kaldıklarını bildirip, yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye Niğde AFAD, Çamardı JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 saatlik çalışmayla mahsur kalan dağcıları, bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kamp alanına getirdi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-09-12 12:21:37



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