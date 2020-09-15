İl Özel İdare katlı kavşak inşaatına başlandı

Niğde’de çalışmalarına başlanan İl Özel İdare önü katlı kavşak projesi ile birlikte toplamda 3 üst geçidi inşa edilmiş olacak.

İl Özel idare önü ile Yeni Terminal’e giden yolu kapsayan, demiryolu hemzemin geçidini de içerisine alan ve bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltıp, trafik güvenliğini artıracak olan katlı kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, inşaatı yürüten firma yetkililerden bilgi aldı.

Çalışma alanında incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Şu anda Devlet Demiryolları tarafından yapılmakta olan Özel İdare üst geçidinin yerindeyiz. Çalışmalar başladı. Müteahhit firmamızda yanımızda 2 gün itibariyle kazıkları çakmaya başlayacaklar. Demirleri bağlamışlar, sağ olsunlar. En kısa zamanda bitirecekler. İhaleyi aldıkları günden itibaren 350 gün içerisinde bitirmeleri gerekiyor. İnşallah hızlı bir şekilde Niğde'nin kanayan yarası olan ve en işlek demiryolu geçidi olan İl Özel İdare önündeki üst geçtiğimizde hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Bizim daha önce proje kitapçığımızda söz verdiğimiz gibi görselleri de yer aldığı gibi bire bir aynı proje burada uygulanacak. Devlet Bahçeli Bulvarı, İl Özel İdaresi Önü ve devamında da Ditaş Kavşağı’nın da tamamlanması ile birlikte Niğde'de artık hiç kimse treni görmeyecek. Treni beklemek zorunda kalmayacak. Bütün Devlet Demir Yollarının geçişlerinde üstten alttan geçeceğiz. Tren beklemekti hemzemin geçitti, kazaydı şuydu buydu Allah'a şükürler olsun Niğde'de Bunların hepsi tarihe karışmış olacak. Tabii ki ben bunca yatırımın Niğde'ye gelmiş olmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, Devlet Demiryolları Genel Müdürümüze, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Niğde'de gerçekten bu sene özellikle devlet demir yolları açısından bir şantiyeye dönüştü. İnşallah seneye hiçbir şekilde treni görmeyiz" dedi.



4 DÜKKAN KAMULAŞTIRILDI

Eski sanayide üst geçit için 4 tane dükkânı acil kamulaştırmaları gerektiğini söyleyen Başkan Özdemir; "İki hafta önce hak sahipleri ile el sıkışmıştık. Belediye olarak 4 tane dükkânın hızlı bir şekilde kamulaştırılmasını gerçekleştiriyoruz. Eski Sanayiyi yeni sanayi sitemize taşıyacağız. Oto yolun kenarında çok daha şık çok daha düzgün çok daha fazla gelir sağlayacak dükkanları temin edeceğiz. Üst Geçit’in tamamlanması ile birlikte trafikte yukardan akacak. Buradaki dükkanlar kotun altında kalacak. Üst geçidin tamamlanması ile birlikte eski sanayimizi yeni sanayi sitesine taşımış olacağız. Kamulaştırma yapacağımız yerler piyasada neye satılıyorsa bir dükkan yada bir arsa piyasanın altına kesinlikle almayız. Ama şunu da söyleyim piyasanın üstünde alamayız. Böyle bir beklentiye de girmesin kimsede fırsatçılık yapmasın bunada asla izin vermeyiz piyasadaki değeri ne ise o değeri üzerinden alırız" diye konuştu.



YENİ SANAYİ SİTESİNDEKİ DOĞALGAZ ÇALIŞMASI SONA YAKLAŞTI

Yeni sanayi sitesinde uzun süredir doğalgaz çalışmalarının sonuna geldiğini söyleyen Başkan Özdemir;’’ Ata Sanayi ve Yeni Sanayi birleştirecek olan alt geçidimizde şuan yaklaşık yüzde 4050 tamamlanmak üzere. iki sanayi alttan birleştirmiş olacağız. Seçim kitapçığımıza alt geçit projesi aynı şekilde hayata geçirmiş oluyoruz. Devamında da doğalgazı olan çok şık ısınmada sorun yaşanmayan hepsi de buradan daha büyük yeni iş yerlerine taşımış olacağız” şeklinde konuştu.

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