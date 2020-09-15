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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli yüzücüler Niğde'de kampa girdi

DHA

Milli yüzücüler Niğde'de kampa girdi


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) TÜRKİYE Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) yüzme branşında yer alan 18 milli sporcu, yarışlara hazırlanmak için Niğde'de kampa girdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için başlattığı TOHM projesi kapsamında, yüzme branşındaki 18 milli sporcu, hazırlıklarına Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.
Kayseri TOHM Antrenörü Uğur Kartal; İtalyan antrenör Corrado Rosso ve yardımcısı Ali Özmen ile birlikte sporcuların çalışmalarını koordine ettiklerini söyledi. Kartal, haftada 13 antrenman yaptıklarını kaydetti.
Gençlik Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ise sporcuların kamp için Niğde'yi tercih etmeleri nedeniyle sevinçli olduklarını söyledi. Ötgünlü, "Milli sporcularımız burada yüzme branşına yeni başlayan çocuklara da bir örnek ve ekol oluyorlar. İlimize kampa gelen kafile içerisinde olimpiyatlarda ve uluslararası yarışlarda başarı sağlamış çocuklarımız bulunmaktadır. Bunlardan Yiğit Aslan ve Nida Eliz Üstündağ olimpiyat B barajını geçerek A barajına kalmışlardır. Bizler de sporcularımızın bu gayretlerinden dolayı Niğde olarak elimizden gelen her türlü desteği verip başarılarına bir parça da olsa payımızın olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli yüzücülerin havuzda yüzerken görüntüsü
Kayseri TOHM Antrenörü Uğur Kartal ile röportaj
Niğde Gençlik Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile röportaj
Milli yüzücülerin çalışmalarından detay görüntüler
Genel ve detay görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2020-09-15 17:49:50

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