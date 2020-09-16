Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Niğde’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Niğde’de

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Niğde’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birtakım ziyaretler için Niğde’ye geldi.
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, NiğdeAnkara Otoyolu’nun ikinci kesiminin 29 Ekim tarihinde tamamlanacağını söyleyerek, “Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Şanlıurfa’ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz” dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda çok değerli vizyon projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Mavi vatanımızda söz sahibi olurken, uzay vatanda da söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz. İnşallah uydularımızı bir bir uzaya fırlatıp oradaki gücümüzü, sesimizi yükselteceğiz” diye konuştu.
Niğde’nin ihtiyacı olan, bir an önce bitirilmesi için organize edilecek işler için istişarelerde bulunmak üzere kente geldiğini anlatan Karaismailoğlu, hükümetin Türkiye’nin her yerinde çok değerli yatırımları bulunduğunu ifade etti.
Türkiye’nin hiçbir bölgesini atlamadan yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi; NiğdeAnkara Otoyolu’nun birinci ve üçüncü kesimlerini açtık. Eksik kalan ikinci kesim de 29 Ekim’de tamamlanacak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Şanlıurfa’ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz. Bunları yaptığımızda zamandan ve yakıttan müthiş kazanımlar oluyor. Bunun üzerine tabii ki bölgeye canlılık da getiriyor. Ekonomi, istihdam, ticaret, turizm, üretimde müthiş gelişmeler oluyor”diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, demiryolu hatlarının sanayi bölgeleriyle buluşmasıyla üretimin canlanacağını ve Niğde’nin coğrafi pozisyon olarak Anadolu’nun kalbinde bulunduğunu belirtti.
Sabah erken saatlerde Türksat’ın 5’inci Model Uydu Yarışması’na katıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Orada gençlerimizin gözlerindeki parıltıyı, enerjiyi gördükçe insan daha mutlu oluyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada söz sahibi ülke konumuna geldik. İnşallah mavi vatanımızda söz sahibi olurken, uzay vatanda da söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz. İnşallah uydularımızı bir bir uzaya fırlatıp oradaki gücümüzü, sesimizi yükselteceğiz. Türksat bu yarışmayı 5’inci kez düzenliyor. Buradaki ilk yarışma düzenlendiğinde 3 takımda 18 kişi yarışıyordu. Bu yıl 149 takım, 900 kişiyle yarışıyor. Müthiş bir gelişme var ve artarak devam edecek. Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda çok değerli vizyon projeleri bir bir hayata geçiriyoruz ve yenilerine başlıyoruz. Türkiye son 18 yıldır büyük bir devrim yaşıyor. İnşallah bu da başarılı şekilde devam edecek ve Niğde de bundan nasibini alacak” diye konuştu.
Bakan Karaismaoğlu’nun ziyaretlerinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün, Selim Gültekin ve Niğde protokolü bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi ...
Kayaklı koşu sporcuları, trafiğe kapalı caddede antrenman yapıyor
YEREL HABERLER Kayaklı koşu sporcuları, trafiğe kapalı caddede ...
Milli yüzücüler Niğde'de kampa girdi
YEREL HABERLER Milli yüzücüler Niğde'de kampa girdi
İl Özel İdare katlı kavşak inşaatına başlandı
YEREL HABERLER İl Özel İdare katlı kavşak inşaatına başlandı
Covid-19’u Atlatan Başkan Özdemir Asbestli Boruların Değiştiği alanlara İnceleme yaptı
YEREL HABERLER Covid-19’u Atlatan Başkan Özdemir Asbestli Boruların ...
Roma dönemine ait mezarda define arayan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Roma dönemine ait mezarda define arayan 1 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X