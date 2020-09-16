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Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk (2)


İKİNCİ KESİM 29 EKİM'DE FAALİYETE GEÇECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığına yaptığı ziyaretinin ardından Kayseri-Niğde karayolunda yapılan çalışmaları inceledi. Ardından Tepeköy-Çiftlik Yolu Şantiyesi´ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Niğde´nin hak ettiği hizmetleri en kısa zamanda yapıp vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ankara-Niğde Otoyolu´nun birinci ve üçüncü kesimlerini açtıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Karayolu tarihinin en önemli projelerinden bir tanesiydi. 330 kilometrelik bir aksı tamamlamış olduk. Yani Edirne´den Urfa´ya kadar uzanan bin 230 kilometrelik bir otoyol aksının 330 kilometrelik Ankara-Niğde etabını tamamlamış oluyoruz. 29 Ekim´de kalan ikinci kesimi 150 kilometre olarak faaliyete geçireceğiz ve önemli aksı tamamlayacağız" dedi.
YERLİ UYDUMUZU 2022´DE FIRLATMAYI HEDEFLİYORUZ
Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için Türkiye´nin her tarafında yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, karada, havada, denizde, raylı sistemlerde olduğu gibi uzay teknolojilerinde de teknoloji üreten, geliştiren, ihraç eden ülke konumuna gelmek için canla başla çalıştıklarını kaydetti. Uzay teknolojilerinden bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıllarda dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına girmeyi hedeflediğimiz gibi uydu teknolojilerinde de dünyanın en gelişmişleri arasında olmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Türksat 5A uydusunu 2 Ekim´de teslim alıyoruz, 30 Kasım´da uzaya fırlatacağız. Türksat 5B uydusunu 2021´in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Yine yerli ve milli olarak Türksat-6 uydumuzda da şu an çalışmalar devam ediyor. Yerli malı uydumuzu 2022 yılı içerisinde uzaya fırlatmayı hedeflemekteyiz. 18 yılda dünyanın gıpta ile baktığı problemleri bir bir tamamlıyoruz, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.
ÜLKEMİZİN HER NOKTASINI ALTIN GİBİ İŞLİYORUZ
Kuzey Marmara Otoyolu projesinden de bahseden Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:
"Otoyolun İzmit kesimi yani beşinci kesimini hafta sonu Cumhurbaşkanımızla hizmete alacağız. 400 kilometrelik otoyolun beşinci kesimini Cumartesi günü vatandaşların hizmetine sunacağız. Bu yolu yaptığımızda İzmit tamamen ikinci alternatif yola kavuşacak, Marmara bölgesi için önemli proje olacak. 21 Aralık´ta altıncı kesimi de tamamlayarak otoyolu tamamlayacağız. Ülkemizin her noktasını altın gibi işliyoruz. Ulaştırma, altyapı projeleri hem yakıttan hem zamandan kazandırıyor. Egzoz emisyonlarını düşürdüğü için de çevreye büyük katkıları var. Ekonomi, üretim, tarım, turizm canlanıyor bölgede. Tüm dünyada hastalıkla mücadele edilen, sistemlerin kendilerini sorguladığı hatta maske savaşlarının olduğu ortamlarda ülkemiz olarak tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimiz hepsi büyük özveriyle çalıştılar. Böyle bir dünya ortamında yaşarken biz bir taraftan projelerimizi tamamlıyor, hizmete sunuyoruz bir taraftan da yeni projelere çalışıyoruz."DHA-Politika Türkiye-Niğde NİĞDE,(DHA)
2020-09-16 17:21:43

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