Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk (3)



'1 MİLYAR 650 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AnkaraNiğde Otoyolu´nun Niğde gişelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Edirne´den Şanlıurfa´ya kadar uzanan 1230 kilometrelik yol aksının ortasında kalan Ankara-Niğde Otoyolu´nun tamamlanmasıyla zamandan yıllık 880 milyon TL, yakıttan ise 770 milyon TL tasarruf sağlanacağını kaydetti. Toplamda 1 milyar 650 milyon TL´lik tasarruf sağlanacağını bildiren Karaismailoğlu, bölgenin turizm, istihdam, tarım, ticaretine de katkı sağlanacağını aktardı. Bakan Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu´nda da inşaatın başlanacağını açıkladı.DHA-Politika Türkiye-Niğde NİĞDE,(DHA)

2020-09-16 17:40:20



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