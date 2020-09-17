Niğde’de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Niğde’de baygın halde bulunan 16 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Dere Mahallesi’nde meydana geldi.
E.O.’yu baygın halde bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Genç ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çocuk aciline getirildi. Hastanede tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Yapılan ön otopside vücudunda her hangi bir kesici alet izine rastlanılmadı. Gencin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.