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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde´de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

DHA

Niğde´de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´deki oto lastik dükkanında 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla ilçesinde oto lastik satış ve değişimi yapan bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 ton kaçak akaryakıt ve yakıt ikmalinde kullanılan 1 adet santrifüj makinesi ele geçirildi. Ayrıca iş yerine kaçak akaryakıt getirdiği tespit edilen kamyonda da 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-09-18 13:01:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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