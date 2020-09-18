Niğde´de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´deki oto lastik dükkanında 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla ilçesinde oto lastik satış ve değişimi yapan bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 ton kaçak akaryakıt ve yakıt ikmalinde kullanılan 1 adet santrifüj makinesi ele geçirildi. Ayrıca iş yerine kaçak akaryakıt getirdiği tespit edilen kamyonda da 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-09-18 13:01:27



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