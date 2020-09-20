Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çiftlik Karayolu Tepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) ise ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-09-20 02:34:05
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