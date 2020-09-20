Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: "Olumsuz bir durum söz konusu değil"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesi merkezli 5.1'lik deprem sonrasında kriz merkezinin toplandığını belirterek, olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çok şükür şu ana kadar bize intikal eden her hangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Arkadaşlarımız irtibat halinde, Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ekiplerimiz, kaymakamlarımızla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar bir şey intikal etmedi. Bor merkezli bir deprem oldu. Araştırmalarımız sürüyor olumsuz bir durum söz konusu değil. Olay yeni olduğu için kriz merkezini topladık, gerekli haberleşmeleri yapıyoruz. Çok yeni olduğu için net bir şey söylemek doğru değil" diye konuştu.

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