Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (4)

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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BAKAN KURUM: HASAR İHBARI GELMEDİ

Niğde'deki 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'da paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamasında "Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede İl Müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-09-21 00:35:56



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