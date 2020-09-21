Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

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DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE EVLERDE ÇATLARLAR OLUŞTU

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Obruk köyünde incelemelerde bulundu. Obruk köyünde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını aktaran Vali Yılmaz Şimşek, evlerde çatlakların olduğunu dile getirdi. Ekiplerin hasar tespit çalışmasına başladığını kaydeden Şimşek, "Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Adana'dan ikmal ekibimiz yola çıktığı çadır getiriyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan depremi yaşayan vatandaşlar ise büyük bir gürültü ve uğultu sesinin geldiğini, daha sonra da sallandıklarını anlattı. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-09-21 01:27:19



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