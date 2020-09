Niğde´nin son saraç ustası, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de 12 metrekarelik dükkanda çalışan kentin son saraç ustası Ali Diker (65) teknolojinin gelişmesi, at ve at arabası kullanımının neredeyse sona ermesi nedeniyle atlara hamut ve eğer üretmek yerine daha çok sipariş üzerine köpeklere tasma ve keçilere köstek yaparak unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Niğde'de, babasından kalma 60 yıllık aletlerle 12 metrekarelik dükkanında, köpeklere tasma ve keçilere köstek üreterek geçimini sağlayan kentin son saraç ustası Ali Diker, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Teknolojinin gelişmesiyle at ve at arabası kullanımının neredeyse sona ermesi nedeniyle atlara hamut üretmek yerine farklı ürünler ürettiğini ifade eden Diker, 50 yıldır saraç ustalığı yaptığını, Konya ve Aksaray'da bu işi yapan birer ustanın kaldığını, kendisine bir şey olursa 3 oğlunun da bu işi yapmayacağını söyledi.

ŞEHİR DIŞINDAN SİPARİŞ ALIYOR

İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerden sipariş aldığını belirten Diker, "Büyükşehirlerin yanı sıra Niğde'nin mahallelerinde yaşayan insanlar da ürünlerimden alıyor. Benim malımın kıymeti bilinir. At arabası ve at sayısı yok denecek kadar azaldı. At arabacılığı işi yapan da kalmadı. Biz de hamut, eyer, koyunların boynuna çanların kayışlarını, keçilere köstek ve bunun gibi birçok ürün üretiyoruz. Saraçlık bitse de 12 metrekarelik dükkanımda üretmeye devam ediyorum. At ve eşek kalmayınca, Aksaray Malaklısı ve Sivas Kangal köpeklerine tasma yapıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

