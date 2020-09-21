Deprem hasarı gün ağırınca ortaya çıktı

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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Niğde’de meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Köyde yoğunlukla bulunan kerpiç evlerde hasar meydana gelirken, depremi yaşayan vatandaşlar ise geceyi çadırlarda korkuyla geçirdi. Salaha kadar artçı depremlerin olduğu Obruk köyündeki vatandaşlar geceyi araba ve sağlam evlerde geceyi geçirdi.

Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde meydana gelen deprem sonrası AFAD köy içerisine 14 çadır kurdu. Kızılay ise ikram aracını depremzedelere açtı.

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