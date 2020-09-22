Tarım işçilerinin çocukları için eğitim konteynerleri kuruldu



ALİ KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de hayata geçirilen proje kapsamında mevsimlik işçilerin çocuklarının uzaktan eğitime katılabilmeleri için eğitim konteynerleri yerleştirildi. Çocuklar konteynerlerde EBA TV ile eğitimlerine devam ediyor.

Niğde Valiliği öncülüğünde AHİLER Kalkınma Ajansı'na sunulan Bor ilçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Bor´daki Misafirlerimiz, Mevsimlik Tarım İşçilerimiz' ve Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü de 'Mevsimlik Tarım İşçilerinde COVID-19 Mücadelesi' Projesi hayata geçirildi. 810 bin TL destek sağlanan projeyle ilgili incelemelerde bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bu projelerde temel amacımız ise öncelikle Covid-19 salgınından, burada yaşayan mevsimlik işçilerimizi korumaktır. Özellikle hijyen konusunda bilinçlendirmek, bunun yanında onların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Uzaktan eğitim sağlamak üzere konteynerler temin edildi. İŞKUR İl Müdürlüğümüz tarafından bir yazılım geliştirildi. İlimize giren her mevsimlik işçi burada kayıt altına alınıyor. Covid-19 ne durumda, herhangi bir salgına maruz kalmışlar mı? Testlerini yapıyor ona göre alıyoruz. Burada yaşayan çocukların sosyalitesini geliştirmek için de kitap okuma, drama eğitimi çevre bilinci sağlık bilinci eğitimleri de veriliyor. Amacımız Niğde'de yaşayan mevsimlik işçilerimizin hayat koşullarını iyileştirmek, onları salgından koruyarak, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-09-22 16:11:10



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