Niğde´de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, 900'er TL para cezası kesildikten sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak, dışarı çıktığı tespit edilen il merkezinde 4 kişi, polis tarafından; köyde ise 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 900'er TL para cezası kesilen 5 kişi, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu´nda 14 gün süre ile karantinaya alındı. Yurtlarda kaldıkları süre boyunca da konaklama, yemek masraflarının kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.
DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-09-22 18:17:48
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