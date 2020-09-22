Niğde´de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, 900'er TL para cezası kesildikten sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak, dışarı çıktığı tespit edilen il merkezinde 4 kişi, polis tarafından; köyde ise 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 900'er TL para cezası kesilen 5 kişi, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu´nda 14 gün süre ile karantinaya alındı. Yurtlarda kaldıkları süre boyunca da konaklama, yemek masraflarının kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-09-22 18:17:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.