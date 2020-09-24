Evde kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında, merkeze bağlı bir beldede yaşayan Ö.K.'nin evinde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler, suikast silahı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Ö.K., gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali Kadı

2020-09-24 14:54:35



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