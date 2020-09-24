Jandarma kalem şeklinde suikast silahı ele geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma kalem şeklinde suikast silahı ele geçirdi

İHA

Jandarma kalem şeklinde suikast silahı ele geçirdi

Niğde'de jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine gittikleri evde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı bir kasabada Ö.K. isimli şahsın evinde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda söz konusu silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ö.K. hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi
YEREL HABERLER Evde kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi
Niğde’de karantinayı ihlal edenlerin sayısı 10’a yükseldi
YEREL HABERLER Niğde’de karantinayı ihlal edenlerin sayısı 10’a ...
Prof. Dr. Şener: Hasan Dağı aktif bir volkan
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şener: Hasan Dağı aktif bir volkan
Prof. Dr. Şener: "Hasan Dağı aktif bir volkan" "Sosyal medyadaki görüntülerde gaz çıkışı görünüyor ve her zaman olu"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şener: "Hasan Dağı aktif bir ...
Niğde´de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Niğde´de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza ...
Niğde’de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Niğde’de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda ...
Tarım işçilerinin çocukları için eğitim konteynırı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin çocukları için eğitim konteynırı
Tarım işçilerinin çocukları için eğitim konteynerleri kuruldu
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin çocukları için eğitim konteynerleri ...
Demirkazık Dağ'nda ayak bileği kırılan Ukraynalı dağcı kurtarıldı
YEREL HABERLER Demirkazık Dağ'nda ayak bileği kırılan Ukraynalı ...
Ayağı kırılan Ukraynalı dağcının imdadına JAK yetişti
YEREL HABERLER Ayağı kırılan Ukraynalı dağcının imdadına JAK yetişti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X