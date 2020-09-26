Niğde'de kepçe operatörü öldürüldü

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, kepçe operatörü Ramazan Şahin Akbey (28) pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kepçesiyle çalışan Ramazan Akbey´in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen kişi veya kişiler, pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akbey'in, hayatını kaybettiğini belirlendi.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kırmızı otomobildeki şüphelileri arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-09-26 16:52:22



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